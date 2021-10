Lekkasje: Rike land prøver å tone ned klimatrusselen

utenriks

Også Noreg figurerer i avsløringane som eitt av fleire land som har innvendingar mot den førebelse rapporten og kjempar for at FNs klimaekspertar skal vere meir positive til fangst og lagring av CO2.

Opplysningane er offentleggjorde av journalistgruppa Unearthed, som er kopla til Greenpeace. Gruppa har i sin tur gitt informasjonen vidare til BBC.

Lekkasjen finn stad vel ei veke før klimatoppmøtet i Glasgow, COP26, blir innleidd. Der skal leiarane i verda diskutere kva som må gjerast for å avgrense klimaendringane og den globale oppvarminga.

Over 32.000 kommentarar som vanlegvis blir haldne skjulte for offentlegheita er no lekne. Dei kjem frå regjeringane i verda, selskap og andre aktørar som har interesse for innhaldet i rapporten til FNs klimapanel IPCC.

Noreg forsvarer CO2-fangst

Noreg er blant landa som ønskjer at FN-ekspertane er mindre kritiske til fossile energikjelder ved at dei opnar for at CO2-fangst kanskje kan brukast som verktøy for å få ned klimautsleppa.

Fleire andre land argumenterer òg for at fangst og lagring av CO2 er ein måte å kutte utsleppa, men alle er anten store produsentar eller forbrukarar av fossil energi.

I FN-rapporten blir det slått fast at verda må sørgje for ei rask omstilling til energikjelder med nullutslepp og dessutan ei aktiv utfasing av fossil energi. Det står òg at CO2-fangst kan spele ei rolle i framtida, men at det er uvisst om det er gjennomførbart.

Kjempar for fossil energi

Ifølgje BBC er dei aller fleste kommentarane frå regjeringane i verda konstruktive og meint som ei forbetring av sluttrapporten.

Men ei lita gruppe land hevdar at verda ikkje treng å minske bruken av fossilt brensel så raskt som rapporten tilrår. Blant dei er Saudi-Arabia, som er ein av dei største oljeprodusentane i verda, og dessutan Australia, som er lite villig til å oppgi kolindustrien sin.

Enkelte rike land, som Sveits og Australia, er dessutan skeptiske til å betale meir for at fattige land skal gå over til grønare teknologi.

To andre land, Argentina og Brasil, prøver å få ekspertane til å slette bodskapen om at plantebaserte diettar må til for å kutte utsleppa. Begge land er store kjøttprodusentar.

– Verna mot lobbyistar

Kommentarar frå ulike hald spelar ei sentral rolle i rapportprosessen, men ifølgje FNs klimapanel har ikkje forfattarane noka plikt til å ta dei med.

– Prosessane våre er forma ut for å verne mot lobbyverksemd – frå alle hald, seier IPCC i ein kommentar til BBC.

Klimaforskar Simon Lewis, som er professor ved University College London meiner det er viktig at offentlegheita får vite at land driv lobbyverksemd for å senke klimaambisjonane i forkant av COP26.

– Desse kommentarane viser taktikken som nokre land er villige til å bruke for å hindre og forseinke handling for å kutte utsleppa, seier han til Unearthed.

(©NPK)