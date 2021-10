Cubanar dømd til ti års fengsel etter demonstrasjon

utenriks

Fonseca har sete i fengsel sidan 16. juli, og han fekk ikkje snakke med advokaten sin før to veker seinare. Han vart tiltalt for forakt, ordensforstyrring og oppmoding til å gjere seg skuldig i brotsverk og overgrep. Torsdag vart han dømd på alle punkt.

Ifølgje tiltalen og straffeutmålinga, gitt att av avisa Miami Herald, er skuldingane baserte på ein politibetjent sine skildringar om at Fonseca mellom anna kasta steinar og flasker mot ein politibil og oppmoda andre til å gjere det same.

Slektningane til Fonseca meiner derimot at hovudgrunnen til den strenge straffa er at han skal ha øydelagt eit bilete av Fidel Castro.

Dommen på ti år er den lengste som har vorte gitt til ein demonstrant hittil.

Fleire hundre cubanarar har vorte arresterte og tiltalte for vanvørdnad, ordensforstyrring og hærverk i kjølvatnet av demonstrasjonane i sommar. Fleire er òg straffeforfølgde for brot på smittevernet for ikkje å ha brukt munnbind under protestane.

