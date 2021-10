Tidlegare Farc-leiar arrestert i Mexico

utenriks

Det var Paraguay som skreiv ut ein såkalla raud alarm på Granda gjennom Interpol for kidnapping, kriminell verksemd og forsettleg drap, skriv Molano på Twitter. Dette førte til arrestasjonen, spesifiserer han.

Granda (72) vart arrestert på flyplassen i Mexico by ved framkomst, ifølgje BBC Mundo.

Mexicanske styresmakter stadfestar arrestasjonen overfor nyheitsbyrået AFP.

Farc var Colombias største geriljagruppe. Etter fredsavtalen med styresmaktene i landet i 2016 er Farc vorte oppløyste og gjort om til politisk parti – det venstreorienterte Comunes. Granda var blant fredsforhandlarane.

Carlos Lozada frå Comunes fordømmer arrestasjonen og kallar det eit «klart brot» på fredsavtalen frå 2016. Han skuldar regjeringa i Colombia for å ha initiert arrestasjonen.

– Han (Granda) reiste saman med partileiar i Comunes Rodrigo Londoño og andre i ein delegasjon, seier Lozada til colombianske medium.

Han la til at Granda hadde vore i utlandet med løyve frå fredstribunalet JEP, institusjonen som etterforskar lovbrot gjort under konflikten.

Londoño har etter arrestasjonen bede det internasjonale samfunnet om å garantere tryggleiken til Granda.

Avisa El Tiempo har snakka med regjeringskjelder som seier at Paraguay skuldar Farc for kidnapping og drap på den paraguayanske borgaren Cecilia Cubas Gusinky, som vart funnen død i 2005. Granda nektar for skuldingane mot han.

Det har vore ein auke i vald i Colombia dei siste månadene. Sidan fredsavtalen i 2016 som gjorde om geriljarørsla FARC til eit politisk parti, har mange kriminelle grupper rykt inn i områda der opprørsgeriljaen tidlegare hadde kontroll.

