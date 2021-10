Ti år sidan Libyas diktator vart drepen

utenriks

Nøyaktig korleis mannen som styrte Libya med hard hand i 42 år enda sine dagar i 2011, er framleis uklart.

Opprørarane som hadde teke makta i Tripoli, hevda at Gaddafi vart drepen i ei skotveksling, medan ein ung libysk militssoldat hevda å ha skote og drepne han på kloss hald. For å bevise dette viste Sanad al-Sadek al-Ureibi fram Gaddafis giftering.

– Eg skaut han med to kular, den eine i armhola og den andre i hovudet. Han døydde ikkje med ein gong, det tok ein halv time, seier Ureibi.

Nokre dagar seinare vart Gaddafi lagt i ei umerka grav i ørkenen, saman med sonen Mutassim som vart drepen saman med faren.

Nato-bomber

Då ein amerikansk destroyer fyrte av 112 Tomahawk-rakettar mot libyske luftvernsanlegg 19. mars 2011, var dette byrjinga på slutten for Gaddafi.

Tryggingsrådet hadde to dagar tidlegare etablert ei flyforbodssone over Libya og opna for bruk av «alle naudsynte midlar» for å verne sivilbefolkninga der.

Bakgrunnen var påstandar om at Gaddafi-regimet planla eit folkemord på innbyggjarane i Libyas nest største by Benghazi, for å slå ned protestar og knuse opprørarane der.

Ein granskingsrapport bestilt av det britiske parlamentet har sidan konkludert med at påstandane var baserte på «ei ufullstendig forståing av bevis», men Nato valde likevel å bombe veg for opprørarane til makta i Tripoli.

Norske kampfly bidrog og sleppte på nokre veker 588 bomber mot regjeringsmål i landet.

Flykta til heimbyen

Eit såkalla overgangsråd greip makta i Tripoli, medan Gaddafi og dei næraste søkte tilflukt i heimbyen til diktatoren Sirte lenger aust i landet.

20. oktober 2011 kjende han at nettet stramma seg og prøvde å flykte frå byen.

Bilkortesjen vart bomba av Nato-fly, og over 50 menneske vart drepne. Gaddafi og fleire andre overlevde og tok seg til ein landsby i nærleiken. Der kom dei under angrep frå opprørarar.

Halt ut

Gaddafi søkte tilflukt i eit dreneringsrøyr på ein byggjeplass, og livvaktene prøvde forgjeves å halde opprørarane på avstand.

Libyas forsvarsminister Abu-Bakr Yunis Jabr vart drepen, og den 69 år gamle leiaren i landet vart halt ut av røyret.

Ein mobilvideo viser korleis opprørarane gjekk laus på diktatoren. Om han då alt var såra, eller om han vart mishandla og drepen kort tid etter, er uklart.

Sonen Mutassim, som var saman med faren, vart funnen drepen nokre dagar seinare.

Afrikas rikaste

Under Muammar Gaddafis 42 år lange styre var Libya Afrikas rikaste land, og sjølv om menneskerettane hadde usle kår, naut dei 7 millionar innbyggjarane godt av eit velutbygd skule- og helsevesen.

Rundt 60 prosent av inntektene i landet kom frå olje, noko som gjorde Gaddafi i stand til å byggje ein velferdsstat. Det sjølv om han skremde utanlandske investorar med den krasse retorikken sin overfor Vesten.

I dag ligg økonomien i landet i ruinar, og millionar av libyarar lever frå hand til munn.

Ei rekkje militsgrupper kjempar med støtte frå ulike land om makta, og Libya er i dag eit senter for menneskehandel og eit bruhovud for flyktningar og migrantar som prøver å ta seg sjøvegen til Europa.

Inn i varmen

Gaddafis støtte til militante grupper og lager av kjemiske våpen og uran, og dessutan påståtte plan om å utvikle atomvåpen, gjorde at han i mange år hadde internasjonal paria-status.

Etter kvart endra han linje, lova å avstå frå ikkje-konvensjonelle våpen og opptredde meir og meir som ein ansvarleg statsmann som engasjerte seg for å løyse konfliktar og hjelpe andre land på det afrikanske kontinentet.

I 1999 oppheva FN sanksjonane mot regimet i Tripoli, og entreprenørar og andre selskap frå land som Frankrike, Italia, Sør-Korea og Dei sameinte arabiske emirata strøymde til.

Det same gjorde norske Saga Petroleum og gjødselprodusenten Yara.

I 2004 fekk Gaddafi besøk av Storbritannias dåverande statsminister Tony Blair, og tre år seinare vart den libyske diktatoren helsa velkommen med pomp og prakt av Frankrikes dåverande president Nicolas Sarkozy i Paris.

Tette band

Gaddafi hadde opp gjennom åra tette band til ei lang rekkje autoritære afrikanske leiarar, som Idi Amin i Uganda, Mengistu Haile Mariam i Etiopia, Omar al-Bashir i Sudan, Robert Mugabe i Zimbabwe og Charles Taylor i Liberia.

Han var òg ein varm støttespelar for frigjeringsrørsler som sørafrikanske ANC, som hadde militære treningsleirar i Libya på 1970-talet.

Nelson Mandela er blant dei som har omtalt den libyske leiaren som «ein kjær bror», og det same har den sørafrikanske president Jacob Zuma.

Opprørsrørsler i land som Tsjad, Sierra Leone, Liberia og Sudan fekk òg nyte godt av at Gaddafi var raus, og det same gjorde Yasser Arafat og PLO.

Kongstanke

Gaddafis første kongstanke var å samle arabarstatane i éin nasjon, i tråd med Gamal Abdel Nassers panarabiske draum.

Seinare utvida han perspektivet og vart ein ivrig forkjempar for afrikansk samling, noko som mellom anna resulterte i at Den afrikanske unionen såg dagens lys under eit møte i Sirte i 1999.

Under Gaddafi investerte Libya tungt i land som Kenya, der det i dag er libyske eigarinteresser innan alt frå oljeselskap til hotell.

Han var òg ein raus bidragsytar til humanitært hjelpearbeid og ei rekkje fredsbevarande operasjonar i Afrika, som i Darfur i Sudan.

Lauslaten

Ti år etter døden til diktatoren ser ein ikkje bort frå at Libya på nytt kan komme til å bli styrt av ein Gaddafi.

Tre av Gaddafis søner vart drepne i 2011, medan to andre hamna bak lås og slå.

Ein av dei, Saadi Gaddafi, som leidde spesialstyrken i landet då faren sat ved makta, flykta først til Niger.

Tre år seinare vart han arrestert og utlevert til heimlandet, der han vart fengsla. I september vart han lauslaten.

President-ambisjonar

Broren Seif al-Islam, som er utdanna ved London School of Economics, var Gaddafis næraste medarbeidar og vart av dei fleste sett på som truleg arvtakar.

49-åringen vart teken til fange i 2011 og dømd til døden. Han er òg etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for brotsverk mot menneskja, men i 2017 vart han lauslaten av militsen som heldt han fengsla.

Seif al-Islam legg ikkje skjul på dei politiske ambisjonane sine og har meir enn antyda at han aktar å stille til val som presidentkandidat i Libya.

Sjølv meiner han å vere ein samlande figur og har berre forakt til overs for dei som overtok etter fallet til faren.

– Dei valdtok landet, som er på kne. Det finst ikkje pengar, det finst ikkje tryggleik. Det er ikkje noko liv her, sa han i eit intervju med New York Times i juli.

Presidentvalet skal etter planen haldast på julaftan.

