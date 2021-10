Latvia varslar nedstenging i fire veker etter oppblomstring av korona

utenriks

Latvia har no ein av dei høgaste smitteratane i verda i forhold til storleiken på befolkninga, melder The Guardian. Tala kjem frå USAs senter for smittekontroll (CDC).

– Helsevesenet vårt er i fare. Den einaste vegen ut av krisa er vaksine, sa statsminister Krisjanis Karins under eit krisemøte i regjeringa tidlegare i veka. Han sa at den låge vaksinasjonsraten er årsaka til auken i talet på innleggingar.

Berre 57 prosent av Latvias 1,7 millionar innbyggjarar er fullvaksinert, godt under EU-gjennomsnittet på 74 prosent.

Regjeringa innfører portforbod i fire veker frå kl. 20 til kl. 05. Alle skular og ikkje-nødvendige butikkar held stengt ut denne veka.

Latvias koronaarbeid vart lenge sett på som ei suksesshistorie i Europa. Sidan starten av pandemien har landet hatt færre enn 3.000 døde. No seier kritikarar at vaksineprogrammet har svikta og at det er klare sosiale forskjellar mellom dei vaksinerte og dei som no blir sjuke.

