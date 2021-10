utenriks

Konkurransetilsynet seier at Facebook ikkje gav dei informasjonen dei bad om under granskinga av kjøpet. Facebook fekk fleire varsel, og tilsynet meiner derfor at mangelen på respons var med overlegg.

Styresmaktene seier det er første gong eit selskap lèt vere å respektere ein ordre ved å nekte å bidra med informasjonen det blir bede om. Ein slik ordre er normal prosedyre når granskinga av ein fusjon blir innleidd.

