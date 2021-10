FN: Fleire lands planar vil øydeleggje klimamål

utenriks

Fleire land planlegg å produsere rundt 240 prosent meir kol innan 2030 enn det utsleppsmåla tilseier.

I tillegg blir det planlagt å produsere 57 prosent meir olje og 71 prosent meir naturgass, heiter det i rapporten som vart publisert onsdag.

Dette er «farlig ute av takt» med utsleppskutta som trengst for å nå målet om å avgrense global oppvarming til 1,5 grader, åtvarar FN.

Neste månad samlast leiarane i verda til klimatoppmøte i Glasgow – COP26 – og kjem der under nytt press for å setje i verk tiltak for å bremse utsleppa av klimagassar og oppfylle Parisavtalen frå 2015.

