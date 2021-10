Rekordmange koronadødsfall i Ukraina

utenriks

Helsestyresmaktene melde om 538 nye dødsfall det siste døgnet, det høgaste talet sidan pandemien braut ut i fjor. Det vart òg registrert 15.579 smitta og 2.852 innleggingar på sjukehus.

Ukraina har tidlegare slite med å skaffe nok vaksinar, men slit no med å overtyde ei vaksineskeptisk befolkning om behovet for å vaksinere seg. Eit anna problem er at det florerer med falske vaksinepass og falske PCR-testar.

Fire vaksinar, inkludert Pfizer, AstraZeneca og Moderna, er tilgjengeleg i landet, men berre 16 prosent av befolkninga er fullvaksinert.

Det er hittil registrert over 2,6 millionar koronasmitta og 61.000 dødsfall frå covid-19 i Ukraina.

(©NPK)