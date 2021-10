Polens statsminister i klinsj med EU

utenriks

Dragkampen mellom EU og Polen nådde EU-parlamentet tysdag, der Morawiecki møtte for å forsvare standpunktet om å setje lovene i landet over EUs.

Von Der Leyen tok ordet før Morawiecki fekk sleppe til på podiet. Ho varsla at kommisjonen «vil handle» for å stramme inn Polen.

– Vi kan ikkje og vil ikkje tillate at våre felles verdiar blir utsette for risiko, sa ho, og lista opp kva for nokre juridiske, økonomiske og politiske moglegheiter som no blir vurderte.

Ho nemnde moglegheita for å nytte artikkel 7 i EU-traktaten, som seier at eit land kan fråtakast rettar i unionen dersom dei bryt med dei grunnleggjande verdiane i unionen.

– Artikkel 7 er ein kraftfull reiskap. Vi må komme tilbake til dette, skreiv Von der Leyen på Twitter.

Morawiecki slo kraftig tilbake i talen sin.

– Det er uakseptabelt å snakke om økonomiske straffetiltak. Eg vil ikkje godta at EU-politikarar driv utpressing mot Polen, sa han.

(©NPK)