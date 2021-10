Nye koronatiltak i Moskva

utenriks

Blant tiltaka som ordførar Sergej Sobjanin innfører, er at alle uvaksinerte over 60 år må arbeide heimanfrå fram til februar, at bedrifter må la minst ein tredel av dei tilsette jobbe heime, og eit utvida krav om vaksinasjon for tilsette i servicesektoren.

Styresmaktene har vore motvillige til å innføre nye koronatiltak, men Sobjanin innfører krava etter at det tysdag vart meldt om ny dagsrekord i talet på dødsfall frå koronaviruset.

Dei nye tiltaka gjeld i Moskva frå måndag og fram til 25. februar neste år.

Helsestyresmaktene melde tysdag om 1.015 nye dødsfall siste døgn, og dermed har dødstalet auka nesten kvar einaste dag dei siste vekene. Totalt har talet komme opp i 225.325, det høgaste i Europa. Det vart òg registrert 33.740 nye smitta.

Styresmaktene har til no sett bort frå ei ny, omfattande nedstenging som i fjor som ramma økonomien og oppslutninga om president Vladimir Putin.

Men visestatsminister Tatjana Golikova foreslo tidlegare tysdag ei heimeveke frå 30. oktober for å bremse den kraftige smittebølgja.

Treg vaksinasjon av ein vaksineskeptisk befolkning, slapp haldning til tiltaka som er innførte, og motviljen til styresmaktene mot nedstengingar ligg bak smitteauken.

Så langt er berre 45 millionar russarar, eller 32 prosent av befolkninga på 146 millionar, fullvaksinerte.

Russland skrytte av å vere det første landet i verda som kunne tilby ein vaksine mot koronaviruset. Men fordi Sputnik V-vaksinen var testa på svært få menneske, er skepsisen til den stor.

Forslag om å opne for utanlandske vaksinar vart tysdag avvist av Putins talsmann Dmitrij Peskov, som meiner at skepsisen gjeld alle vaksinar, og at det ville avhenge av om dei russiske vaksinane først blir godkjende i vestlege land.

