Myanmar lauslèt politiske fangar

utenriks

Myanmars militære greip makta i eit kupp 1. februar og sette dei folkevalde leiarane i landet, blant dei fredsprisvinnar Aung San Suu Kyi, i husarrest.

Over 1.200 menneske er sidan drepne i samband med protestar, og kuppmakarane har kasta tusenvis av demonstrantar, aktivistar og opposisjonelle i fengsel.

Kritisert

Den søraustasiatiske samarbeidsorganisasjonen (Asean) er kritisert for å vere ettergivande, men skjerpa førre veke tonen og gjorde det klart at juntaleiaren Min Aung Hlaing er uønskt på toppmøtet dei held seinare i månaden.

Måndag lova generalen å lauslate 5.636 fengsla demonstrantar, og før daggry tysdag fekk dei første forlate fengselet.

Militærjuntaen har ikkje opplyst kven som blir lauslatne, men hevdar at 1.300 av dei har underteikna eit løfte om ikkje å gjenta lovbrota.

Fritek ikkje

Lauslatingane inneber i praksis ei benåding, men dei som slepp ut, vil bli gjenstand for konstant og truande overvaking, meiner analytikaren David Mathieson.

– Etter ni månader med ekstrem vald, fritek ikkje dette juntaen, seier han.

Interesseorganisasjon for politiske fangar i Myanmar (AAPP) meiner at lauslatingane er ein avleiingsmanøver mynta på utanlandske leiarar.

– Målet er ikkje å lempe på undertrykkinga, skriv gruppa på Twitter.

Ikkje-politisk

Aseans spesialutsending til Myanmar, Erywan Yusof, avbraut førre veke eit svært forseinka besøk til landet fordi han vart nekta å møte Suu Kyi og andre leiarar som sit i husarrest.

Dette resulterte i ein skarp diplomatisk protest frå fleire land, blant dei Noreg.

Asean gjorde det samtidig klart at juntaleiaren ikkje får delta på toppmøtet dei held 26. til 28. oktober. Myanmar får berre sende ein «ikkje-politisk» representant.

Skuldar opposisjonen

Sjølv om løftet til kuppmakarane om å lauslate over 5.000 demonstrantar er gledeleg, viser general Min Aung Hlaing få teikn til forsoning. Same dag som han kunngjorde lauslatingane, refsa han både opposisjonen og Asean i ein TV-tale.

Her skulda han opposisjonen for «terrorisme, ran og drap», og han skulda Asean for å ha eit delansvar for blodbadet sidan dei ikkje har hjelpt til med å slå ned valden.

– Vi må framleis handtere dette, heilt til no, men ingen har gjort noko seriøst for å hindre valden deira. Vi vart bedne om å løyse det, og vi er dei som løyser problema. Eg vil seie at Asean må gjere noko med det, sa juntaleiaren.

Han kom òg med skuldingar mot ein komité som består av medlemmer av den nyvalde nasjonalforsamlinga som aldri fekk ta over plassane sine som følgje av militærkuppet, og dessutan Den nasjonale samlingsregjeringa. Sistnemnde er ei populær undergrunnsrørsle som har erklært seg som den legitime leiinga i landet.

Over 7.000 politiske fangar

Asean har tidlegare lagt fram ein fempunktsplan som militærjuntaen vart beden om å følgje for å få slutt på uroa. Men ifølgje organisasjonen er han ikkje gjennomført.

Planen inneber mellom anna at valden skulle avsluttast omgåande, at det skulle innleiast ein dialog mellom alle involverte partar, og at ei spesialutsending skulle besøkje landet og mekle mellom partane.

Framleis blir over 7.300 kupp-motstandarar haldne fengsla, ifølgje oversikta til ein interesseorganisasjon for politiske fangar. Blant dei er den amerikanske journalisten Danny Fenster, som vart arrestert 24. mai.

I juni lauslét styresmaktene over 2.000 demonstrantar, blant dei journalistar som er kritiske til militærjuntaen.

Suu Kyi skal vitne

Suu Kyi har sete i husarrest sidan kuppet. Ho er skulda for ei rekkje forhold, og fleire av dei kan gi mange år i fengsel. Rettsprosessen har starta, og i slutten av oktober skal ho for første gong sjølv vitne i rettssaka.

Militærkuppet vart grunngitt med valfusk etter at Suu Kyis parti NLD tok ein overlegen siger i valet i fjor haust.

Leiaren av forsvararteamet hennar opplyste førre veke at juntaen no forbyr han å snakke med både journalistar, diplomatar og internasjonale organisasjonar.

Dei andre forsvararane har fått liknande pålegg, noko som betyr at det i praksis ikkje vil vere mogleg å få informasjon frå rettsmøta.

(©NPK)