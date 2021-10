Microsoft stadfestar at Bill Gates vart åtvara etter upassande e-post i 2007

utenriks

Gates trekte seg frå selskapet i 2020, samtidig som det vart sett i gang ei gransking av eit forhold han hadde til ein annan tilsett 20 år tidlegare.

Wall Street Journal skriv at Gates i 2008 fekk ei åtvaring frå selskapet etter at det vart kjent at han året før hadde sendt ein flørtande e-post til ein tilsett og spurt om ho ville møte han privat.

Ein talsperson for Microsoft stadfestar opplysningane i artikkelen overfor AFP og AP, men vil ikkje kommentere saka.

Gates innrømde at det var gale av han å sende e-posten og sa han ikkje ville gjere liknande igjen, skriv avisa.

Styret vart informert om saka, men gjorde ikkje noko.

(©NPK)