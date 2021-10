Dansk folkekrav om å stanse utsendingar av flyktningar til Syria

utenriks

Dersom eit opprop får over 50.000 underskrifter, må det behandlast i Folketinget, og støttepartia til regjeringa støttar kravet.

– Vi støttar sjølvsagt forslaget. Situasjonen i Syria er ekstremt alvorleg. Det er veldig, veldig farleg å sende folk dit, seier Eva Flyvholm frå Enhedslisten.

Også i SF og Radikale Venstre blir støtta forslaget. Det rokkar likevel ikkje ved synet til det danske regjeringspartiet Socialdemokratiet, og presset prellar av regjeringa.

– Socialdemokratiet kjem ikkje til å stemme for forslaget, skriv den utanrikspolitiske talspersonen til partiet Rasmus Stoklund i ein sms.

Danske styresmakter vedtok i 2020 at rundt 500 syrarar kunne sendast tilbake til hovudstaden Damaskus, som blir kontrollert av regimet til Bashar al-Assad, fordi dei meinte at situasjonen der ikkje lenger tilsa eit behov for opphald i Danmark.

Sidan har rundt 250 flyktningar fått trekt tilbake det mellombelse opphaldsløyvet sitt av danske styresmakter.

Vedtaket har vekt harme blant mange danskar, og underskriftskampanjen for å få regjeringa til å endre lova vart starta i april.

Om lag 35.500 syrarar bur i Danmark. Over halvparten av desse kom i 2015.

(©NPK)