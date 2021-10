Cuba blir kritisert for vilkårlege arrestasjonar

utenriks

11. juli i år slutta tusenvis av cubanarar seg uventa til spontane demonstrasjonar i rundt 50 byar over heile landet mot vanskelege leverkår og politisk undertrykking.

Så store demonstrasjonar hadde ikkje funne stad på Cuba sidan revolusjonen i 1959. Minst ein person døydde og fleire vart skadde då politiet slo hardt ned på demonstrantane.

Sidan er mange arresterte, og det er gjennomført ei lang rekkje farseaktige rettssaker. Human Rights Watch viser til brot på menneskerettane til minst 130 personar.

Nokre av dei arresterte er nekta søvn eller slått, medan andre er trua med gjengjelding mot familien.

Juan Pappier i Human Rights Watch seier at målet for styresmaktene er å gjere frykta for å demonstrere større enn desperasjonen folk kjenner.

(©NPK)