Sánchez vil forby prostitusjon

Dette er ei forplikting han vil gjennomføre «som vil bevege landet fremover», sa Sánchez på partikongressen til det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSOE i helga.

Seksuell utnytting og hallikverksemd er ulovleg, men prostitusjon vart avkriminalisert i Spania i 1995.

Det er ein stor industri i landet verd fleire milliardar. Ei undersøking utført av Senter for sosiologiske undersøkingar (CIS) i 2009 viste at éin av tre menn i Spania har betalt for sex minst éin gong i livet.

Spania er òg nummer tre på lista over prostitusjon i verda, etter Thailand og Puerto Rico, ifølgje ei FN-undersøking frå 2011, skriv BBC.

Under kongressmøtet søndag framheva Sánchez òg lover det sosialistiske partiet hans har innført som han meiner har hjelpt landet med å bevege seg framover. Det går mellom anna ut på innføring av strengare lover om vald i heimen og minstelønnsauke.

Partiet publiserte eit kvinnefokusert manifest før parlamentsvalet i april 2019 som føreslo eit forbod mot prostitusjon. Der beskriv dei det mellom anna som «en av de verste formene for vald mot kvinner».

