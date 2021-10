Rettssak etter journalistdrap i Nederland er i gang

utenriks

Dei Vries vart skotne på open gate i Amsterdam den 6. juli, og han døydde ni dagar seinare. Drapet sende sjokkbølgjer gjennom landet.

Mannen som er sikta for å ha skote de Vries, er ein 21 år gammal nederlendar. Ein 35 år gammal polsk mann er skulda for å ha køyrt fluktbilen.

Under rettsmøtet måndag er det venta at påtalemakta vil leggje fram bevisa dei har samla så langt, samtidig som forsvararane har moglegheit til å be om meir tid til etterforsking av saka.

Dei Vries var Nederlands mest kjende krimjournalist. Då han vart skoten, hadde han akkurat delteke i eit TV-program.

