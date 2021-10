Over 45.000 nye smitta i Storbritannia

utenriks

Offisielle tal viser at smitten no er mest utbreidd blant barn etter at skulane opna. Vaksinasjonen av eldre barn går langsamare enn forventa.

Det er òg registrert ein auke av innleggingar på sjukehus for covid-19, men i forhold til smitta er det langt færre innleggingar enn i tidlegare smittebølgjer på grunn av vaksinasjonen.

Talet på dødsfall har òg lege jamt lågt dei siste vekene. Torsdag vart det registrert 157 nye dødsfall, noko som fører til at totaltalet no er 138.237, det nest høgaste i Europa etter Russland.

