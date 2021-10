Over 40.000 britar kan ha vore koronasmitta trass negative testar

utenriks

Rundt 400.000 testar er analyserte ved den private helseklinikken Immensa Health Clinic, skriv Sky News.

Det er sett i verk ei etterforsking etter meldingar om at personar har fått negativt testresultat etter at dei tidlegare hadde testa positivt i hurtigtestar.

Testane vart gjorde i perioden mellom 8. september og 12. oktober.

Det britiske kontoret for helsetryggleik HSA opplyste fredag at dei fleste testane er frå personar sørvest i England. Dei blir no kontakta, og vil bli tilrådde å ta ein ny test.

