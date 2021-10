Olaf Scholz er eitt steg nærare statsministerkontoret i Berlin

utenriks

Fredag kunne sosialdemokratiske SPD og dei to andre partia kunngjere at dei er samde om å starte formelle forhandlingar om ei ny regjering, ifølgje Der Spiegel.

Partia er allereie samde om ein førebels avtale som inneber raskare utfasing av kol, null skatteaukar og streng budsjettdisiplin.

– Vi har vorte samde om ein tekst frå sonderingane, seier SPD-leiar og statsministerkandidat Olaf Scholz etter fleire rundar med innleiande samtalar.

– Dette er eit veldig godt resultat som heilt tydeleg viser at ei regjering som tek sikte på å sikre framgang, kan bli danna i Tyskland, legg Scholz til.

Merkels parti slått

Sonderingane etter valet 26. september gjekk dermed raskare enn venta, og dei tre partia – eit raudt, eit grønt og eit gult – kan ta neste steg mot ein såkalla trafikklyskoalisjon.

Medan klimatiltak står øvst på Dei grønes ønskeliste, er liberale FDP oppteken av å sikre ein liberal økonomisk politikk. Begge parti ser ut til å ha vunne nokon sigre i dei innleiande forhandlingane.

Partia er mellom anna samde om at kol skal fasast ut innan 2030, ikkje 2038 som planen er i dag. Tyskland er sterkt avhengig av kol som står for rundt ein tredel av energibehovet i landet. Til samanlikning står kol berre for 3 prosent av Frankrikes behov. Frankrike baserer nesten all sin energiproduksjon på atomkraft.

Dei tre partia seier òg nei til nye skattehopp, som er ein siger for FDP, samtidig som dei er samde om streng budsjettdisiplin, det vil seie at landet ikkje skal ta opp nye lån.

SPD størst

Det sosialdemokratiske partiet SPD vart størst i det tyske valet, med 25,7 prosent av stemmene. Angela Merkels konservative parti gjekk kraftig tilbake og hamna på andreplass med 24,1 prosent.

På tredjeplass kom Dei Grøne med 14,8 prosent. FDP enda på fjerde plass med 11,5 prosent.

Saman med dei to andre partia har SPD fleirtal i den tyske nasjonalforsamlinga etter valet, og mykje tyder på at partileiar og avtroppande finansminister Olaf Scholz blir ny statsminister etter Merkel. Men regjeringsforhandlingane blir venta å bli vanskelege.

Dei Grøne og FDP er i utgangspunktet ikkje naturlege samarbeidspartnarar, og politisk har dei nærast vore å rekne som hund og katt.