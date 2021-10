Kina bryt tausheita om konkurstrua bustadgigant

utenriks

Evergrande har stått i fare for å gå konkurs, og det har i vekevis vore bekymring for kva ringverknader dette kan skape både i Kina og resten av verda.

Fredag braut kinesiske styresmakter tausheita om den enorme gjeldsbyrda til selskapet, ifølgje statlege medium.

Dårleg styring

– Dei siste åra har selskapet hatt dårleg styring, og det var ikkje i stand til å operere varsamt i tråd med endringane i marknadssituasjonen, sa Zou Lan, ein tenestemann i den kinesiske sentralbanken.

Han sa òg at selskapet ekspanderte «i blinde» slik at talet på risikoar til slutt eksploderte.

Ifølgje Zou er det likevel mogleg å kontrollere måten dette vil påverke finansmarknadene på, melder det statlege nyheitsbyrået Xinhua.

Det private kinesiske selskapet slit med ei gjeld på over 2.600 milliardar kroner sidan verksemda i stor grad har vore finansiert med lån. Dersom det skulle gå til konkurs, vil det ramme millionar av kinesiske bustadkjøparar.

Avtalebrot

Fredag formiddag har statseigde Yuexiu Property trekt seg ut av ein foreslått 1,7 milliardar dollar-avtale (nær 14 milliardar kroner) om å kjøpe China Evergrande Groups hovudkvarter i Hongkong, seier to anonyme kjelder til Reuters. Årsaka er bekymringar for den skremmande økonomiske situasjonen for utviklaren.

Brotet er endå eit tilbakeslag for Evergrande som kjempar for å selje eigedelar for å kunne betale tilbake kreditorane.

Evergrande vart grunnlagt i 1996 og har sidan vakse år for år. Det har i dag over 1.300 prosjekt i over 280 byar. Totalt er det snakk om rundt halvannan million bustader under bygging. 200.000 menneske skal vere direkte sysselsett i byggjeprosjekta.

Betale tilbake lån

Då gjeldsproblema byrja å bale på seg, måtte selskapet bruke pengar til å betale tilbake lån i staden for å halde fram bygginga av bustader, noko som har påverka salet av nye bustader svært negativt.

I tillegg skal rundt 3,8 millionar andre arbeidsplassar vere knytte opp til fleire aktivitetar som selskapet er involvert i. Evergrande har investert i mellom anna underhaldningsparkar, elektrisk bilproduksjon, turisme og helsetenester.

(©NPK)