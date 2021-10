EUs utanrikssjef klar til å møte Iran

utenriks

– Eg veit at iranarane ønskjer å ha ei form for tidlegare samtalar med meg som koordinator og med nokre medlemmer av styret i JCPOA, sa Borrell til journalistar i Washington fredag.

JCPOA er forkortinga for det offisielle namnet på avtalen.

Det er ikkje kjent når eit slikt møte vil finne stad.

Atomavtalen frå 2015 gir Det internasjonale atomenergibyrået IAEA tilgang til atomanlegga for å kunne forsikre andre land om at Iran ikkje utviklar atomvåpen. Tidlegare president Donald Trump trekte USA frå avtalen i 2018. Etterfølgjaren Joe Biden ønskjer at USA igjen skal vere med igjen.

