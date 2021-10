Babis overlèt makta til opposisjonen

utenriks

Babis seier dette til det tsjekkiske nyheitsbyrået CTK, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Partikoalisjonen til Babis og regjeringa hans leid eit overraskande nederlag i valet i førre helg. Då fekk to opposisjonsparti nok stemmer til å danne fleirtal i det tsjekkiske parlamentet.

Fram til fredag ​​heldt Babis likevel moglegheita open for at han – som leiar for det største partiet i parlamentet – kunne få lov til å starte regjeringsforhandlingar.

Han hevda tidlegare at presidenten i landet Mílos Zeman, som er innlagd på sjukehus, ville be han om å danne regjering.

