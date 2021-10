Australias statsminister stadfestar COP26-deltaking

utenriks

– Eg ser fram til å delta, sa Morrison til pressa fredag og omtalte toppmøtet som viktig.

Statsministeren er under aukande press for å setje meir ambisiøse klimamål. Då han i haust antyda at han ville droppe å dra til Glasgow, møtte han hard kritikk frå mellom anna klimaaktivistar.

Australia har blant det største CO2-utsleppet i verda per innbyggjar og har enno ikkje forplikta seg til eit netto nullutsleppsmål innan 2050.

COP26 blir sett på som det viktigaste sidan Paris-møtet i 2015.

Ei rekkje leiarar frå heile verda blir venta til Glasgow, blant dei USAs president. Kinas Xi Jinping har ikkje forlate landet sidan pandemien starta og blir ikkje venta å delta fysisk.

