Republikanske Trump-motstandarar vil bidra til val av demokratar

Ei rekkje demokratar risikerer å tape valet for dei republikanske motkandidatane sine, skriv nyheitsbyrået Reuters. Fleire republikanarar er likevel så kritiske til Donald Trump at dei heller vil støtte demokratar enn å bidra til at Det republikanske partiet sikrar seg fleirtalet i Representanthuset og Senatet.

Rørsla Renew America Movement (RAM) er misfornøgde med at dei fleste valde republikanarar no støttar Trump. Dei meiner at støtta til moderate demokratar er nødvendig for å sikre det amerikanske demokratiet.

RAM vart starta etter storminga av Kongressen i januar, der Trump-tilhengjarar prøvde å hindre at forsamlinga stadfesta Joe Bidens valsiger.

Dei meiner at Trump og konspirasjonsteoriane hans no har eit jerngrep om landet.

