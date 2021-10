Minst 46 døydde i brann på Taiwan

utenriks

Brannen starta ved 3-tida natt til torsdag lokal tid, opplyser brannvesenet i byen Kaohsiung. Fleire skadde er frakta til sjukehus.

Det lokale brannvesenet i byen opplyser at 46 er døde og 55 skadde. Brannvesenet i byen sende over 70 brannbilar for å bidra i sløkkearbeidet.

Dei fleste som mista livet, oppheldt seg mellom sjuande og ellevte etasje, der det var leilegheiter. I dei fem øvste etasjane var det kommersiell aktivitet, men det var ingen til stades då brannen starta. Det skal ha budd rundt 100 personar i bustadblokka, ifølgje politiet.

Utover ettermiddagen torsdag heldt brannmannskap framleis på med å søkje gjennom blokka. Brannen var då sløkt, men dei nedre etasjane av bygningen var utbrent.

Årsaka til brannen er førebels ikkje kjend. Augevitne skal ha høyrt ein eksplosjon rundt klokka 3, ifølgje lokale medium.

