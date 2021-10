John Kerry trur ikkje verda vil no kuttmåla etter klimatoppmøtet

utenriks

I eit intervju med nyheitsbyrået AP vedgår han at klimatoppmøtet, som skal vare frå 31. oktober til 12. november, sannsynlegvis ikkje vil lykkast i å få gjennom nødvendige utsleppskutt.

Han rosar likevel USA, EU, Japan og andre allierte og uttrykkjer håp om at mange nok land vil følgje etter dei neste åra.

– Innan Glasgow er over, kjem vi til å vite kven som gjer sin del av innsatsen, og kven som ikkje gjer det, seier Kerry.

Når leiarane i verda om berre nokre veker samlast i Glasgow, er det under eit nytt press for å setje i verk tiltak for å bremse utsleppa av klimagassar og oppfylle Parisavtalen frå 2015. Målet i Parisavtalen er å avgrense den globale oppvarminga til 2,0 grader frå førindustrielt nivå.

Åtvarar

Klimautsendingen snakka òg om dei skadelege konsekvensane viss USA ikkje skulle klare å få gjennom betydelege klimatiltak. I Kongressen har Demokratane eit marginalt fleirtal.

– Det vil vere som då Trump trekte seg ut av Parisavtalen, seier Kerry om eit klimanederlag i Kongressen.

Etter at Trump trekte USA ut av avtalen, har president Joe Biden lova milliardinvesteringar i klimatiltak på heimebane.

Bekymra for gap

Kerry vedgår at det framleis vil vere eit gap mellom kva land lovar å redusere av utslepp, og dei faktiske utsleppskutta.

– Vi må vere ærlege om gapet, og vi må bruke det som ytterlegare motivasjon for å halde fram med å akselerere så fort vi kan, seier han.

I mellomtida vil pengar investert i reinare energi som batterilagring, føre til framsteg som kan hjelpe land som heng etter til å ta igjen forspranget, ifølgje Kerry.

