utenriks

Det internasjonale energibyrået (IEA) opplyser torsdag at det forventar større etterspurnad etter olje i år og neste år enn det byrået tidlegare har anslått.

IEA er eit rådgivande organ for regjeringars energipolitikk, som er basert i Paris.

Det anslår at etterspurnaden vil auke til 96,3 millionar fat per dag i år, noko som er 5,5 millionar fleire fat enn i førre rapport frå byrået. Neste år er det venta ein auke i etterspurnaden på 3,3 millionar fat per dag.

