Hellas held folketeljing for å få oversikt over innvandring

utenriks

Det blir anslått at rundt 96.000 flyktningar og asylsøkjarar med gyldig opphaldsløyve er i landet. Men ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar er det vanskeleg å oppdatere talet.

– Det som skal bli stadfesta i den neste folketeljinga, som vi forstår blir førebudd, er kor mange av flyktningar med lovleg opphald som er igjen i Hellas, seier Mireille Girard, som er representanten til FN-organisasjonen i Hellas.

Mange migrantar og flyktningar blir antekne å ha forlate landet etter at den konservative regjeringa kom til makta i 2019. Den har gjennomført store kutt som har gjort tilværet for flyktningane langt vanskelegare, både økonomisk og når det gjeld bustad.

Fleire tusen blir antekne å ha søkt om asyl på nytt i Tyskland og andre EU-land, der utsiktene til å få jobb og utdanning er langt betre.

Ifølgje Hellas' statistiske byrå Elstat, skal folketeljinga setjast i verk 23. oktober.

Innvandringsstyresmaktene oppgir at det framleis er over 2.100 einslege mindreårige flyktningar i landet. Over 1.000 er så langt relokalisert til andre EU-land.

