Fem IS-mistenkte arresterte i Spania

Politiet har følgt med på fleire av personane sidan desember 2020, då styresmaktene oppdaga at ein IS-medlem hadde teke seg inn i Spania. Han og to andre vart arresterte i januar i år, mistenkte for å ha planlagt eit terrorangrep.

Etterforskinga leidde fram til ein mann i Algerie, kjent som «Sheikh», som etter seiande er leiaren av terrorcella. «Sheikh» hadde vorte arrestert i Tyrkia i 2016 då han prøvde å knyte til seg IS. Etter at han vart lauslaten, skal han ha reist til mellom anna Malaysia, Tanzania og Algerie der han etter seiande rekrutterte personar til jihadistnettverket.

I mars 2021 plukka spanske styresmakter opp at «Sheikh» hadde teke seg inn i landet og følgde med og kartla nettverket. Han vart arrestert saman med dei andre fire mistenkte jihadistane då dei prøvde å kjøpe eit kalasjnikov-gevær, ifølgje Europol. Under ransakinga fann politiet fleire machetar og store mengder ammunisjon.

