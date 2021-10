Boeing har funne ny feil på 787 Dreamliner

utenriks

Selskapet vart gjort merksame på feilen av ein leverandør som sa at fleire delar var feilprodusert, seier ein talsperson for Boeing torsdag.

– Medan undersøkinga vår går føre seg, har vi fastslått at dette ikkje gir omgåande risiko for flyturar for den aktive flåten, seier Boeing-talsmannen.

Boeing stoppa leveransane og skrudde ned produksjonen av 787-typen i mai på grunn av fleire andre problem med flya. Selskapet prøver òg å semjast med det amerikanske luftfartsstyresmakta (FAA) om korleis dei skal inspisere flya.

