Unntakstilstand i delar av Chile

Tiltaket inneber at soldatar dei neste to vekene kan setjast inn for å støtte politiet i fire provinsar sør i landet, opplyser president Sebastián Piñera.

– Unntakstilstanden blir teken i bruk for betre å kunne kjempe mot terrorisme, narkotikahandel og organisert kriminalitet. Den er ikkje retta mot vanlege folk eller grupper av fredelege borgarar, seier Piñera.

Det sørlege Chile har i lengre tid vore prega av vald og uro. Fleire hus og bilar er sette i brann, det er mange skyteepisodar, og lastebilsjåførar blir ofte rana.

Nokre av dei som står bak, er truleg radikale grupper frå urbefolkninga mapuche, som i fleire tiår har kjempa for å få tilbake landområde.

