Tyrkia truar med nye angrep i Syria

utenriks

Den kurdiske YPG-militsen har ifølgje Tyrkia gjennomført ei rekkje angrep mot tyrkiske stillingar i Nord-Syria den siste tida, og tre tyrkiske soldatar er drepne den siste veka.

Tyrkiske styrkar kontrollerer ei rekkje landsbyar på syrisk side, men inngjekk i 2019 ein avtale med USA og Russland om å stanse angrepa mot YPG som dei kallar terroristar.

USA og Russland skulle bidra til at YPG-militsen trekte seg bort frå grensa, men dei to landa har ifølgje Çavusoglu ikkje halde sin del av avtalen og må derfor ta ansvaret for angrepa den siste tida.

Ifølgje Çavusoglu har YPG òg gjennomført granatangrepet over grensa til Tyrkia den siste veka.

