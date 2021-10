Star Trek-skodespelar vart eldstemann i rommet

utenriks

Canadiske William Shatner, som er 90 år gammal og for alltid vil vere kjent som Kaptein Kirk i Star Trek-filmane, vart skoten opp frå basen til selskapet i Texas onsdag etter ei utsetjing på eit døgn på grunn av sterk vind.

Turen på New Shepard, som varte i litt over ti minutt, passerte den såkalla Karman-linja, som blir rekna for å vere grensa mellom atmosfæren og verdsrommet.

Shatner hadde følgje av Blue Origin-direktør Audrey Powers, tidlegare Nasa-ingeniør Chris Boshuizen og Glen de Vries, som starta teknologiselskapet Medidata Solutions.

I juli i år drog Blue Origin-eigaren Jeff Bezos, den rikaste mannen i verda, til verdsrommet, og under den korte romferda gjennomførte fartøyet fire minutt over Karman-linja.

(©NPK)