Semje på FN-toppmøte om å kjempe mot naturøydelegging

Dei 195 landa vedtok det som blir heitande Kunming-erklæringa, kalla opp etter den kinesiske byen der det digitale toppmøtet blir arrangert frå.

Samtalane på toppmøtet har hatt som mål å skape eit globalt rammeverk for å verne det biologiske mangfaldet for å kunne takle klimakrisa, på same vis som Parisavtalen i 2015.

I den vedtekne erklæringa krev mange land at 30 prosent av jordas land og havområde skal vernast innan 2030. Forureining, øydelegging av økosystem og masseutrydding av artar er blant det som utgjer ein eksistensiell trussel mot samfunnet, kulturen, velstanden og planeten vår, heiter det i erklæringa.

Tidlegare denne veka lova Kina nær 2 milliardar kroner til eit fond som skal sikre biologisk mangfald, og dei oppmoda samtidig fleire land til å opne pengesekken.

FN-konferansen COP15 om vern av økosystema i verda starta måndag denne veka og er forankra i konvensjonen om biologisk mangfald (CBD). Toppmøtet skjer berre veker før den avgjerande klimakonferansen COP26 i Skottland, og det er duka for ei ny samling i april neste år.

