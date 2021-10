Putin seier Russland er klar til å auke gasseksporten

utenriks

– Om dei ber oss auke leveransane meir, er vi klare. Vi aukar dei så mykje partnarane våre ber oss om, sa Putin på ein energikonferanse i Moskva måndag, der han viste til at nokon i Europa skuldar Russland for å halde tilbake gassleveransane med overlegg.

Putin lovar òg at Russland tek sikte på karbonnøytralitet innan 2060.

Men nye kontraktar om leveransar til Europa må til for å få ned prisen på naturgass, sa Russlands energiminister Nikolaj Sjulginov tidlegare måndag.

Skuldar på Russland

Sjulginov understrekar at Russland er ein påliteleg leverandør, men at det er lite landet åleine kan gjere med det høge prisnivået.

Kritikarar er ikkje samde og gir Russland, som står for rundt ein tredel av gassforsyninga til Europa, skulda for dei høge prisane.

Ifølgje kritikarane lèt russarane vere å selje meir for å leggje press på europeiske land i håp om fleire langtidskontraktar og fortgang i Tysklands sertifisering av den omstridde Nord Stream 2-røyrleidningen.

Russiske leverandørar avviser kritikken og seier at dei oppfyller dagens kontraktsvilkår. Nye kontraktar må til for at leveransane kan aukast, seier dei.

Auka etterspurnad

Etterspurnaden etter naturgass er aukande i Europa, der økonomien no er i ferd med å skyte fart igjen etter koronapandemien og leveransane av fornybar energi frå sol og vind varierer. Vinteren står òg for døra, og reservane minkar.

Russland held fast på at rask sertifisering av Nord Stream 2 vil bidra til å stabilisere prisen, og president Vladimir Putin skulda tidlegare i månaden europeiske land for sjølv å ha skuld i krisa.

Onsdag beskreiv Putin situasjonen som «vanskeleg» og han understreka viktigheita av å stabilisere gassmarknaden.

Russland-kritikarar fryktar at landet kjem til å bruke Nord Stream 2-røyrleidningen som eit geopolitisk våpen overfor Europa.

