Orkanen Pamela har treft Mexicos kyst

utenriks

Den tropiske stormen Pamela bygde seg opp igjen til orkan like før han trefte kysten vel seks mil nord for Mazatlán onsdag med ein fart på 33,3 meter i sekundet. USAs nasjonale orkansenter varslar at uvêret vil svekkje seg raskt på veg innover land.

Ekstremvêret kan føre til flaum og jordskred i dei mexicanske delstatane Sinaloa, Durango og Baja California, åtvarar meteorologane.

Innbyggjarane blir òg åtvara mot mellom anna store og øydeleggjande bølgjer langs kysten.

På grunn av plasseringa si, blir Mexico ofte ramma av tropiske stormar og orkanar, både frå Stillehavet og Atlanterhavet. Dei siste månadene har fleire delar av landet vorte ramma av orkanar, og minst tolv personar har mista livet.

