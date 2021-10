Nynazist vart gravlagd på gammal jødisk grav

utenriks

– Gravferda av holocaustfornektaren på grava til Max Friedländer var ein frykteleg feil og sjokkerande når ein tek historia vår i betraktning, seier den lokale biskopen i Potsdam, Christian Stäblein.

Mannen vart gravlagd fredag på kyrkjegarden i Stahnsdorf utanfor Berlin på gravstaden til musikologen Friedländer, som var protestant, men fødd jødisk, og som døydde i 1934.

Den lokale kyrkjeverja forklarer at dei ikkje avviste førespurnaden om gravstad ut frå tankegangen at ein har rett til å velje gravstad, men innrømmer at innvilginga var ein feil.

– Høgreekstremistar har med fullt overlegg valt ei jødisk grav for å forstyrre freden til dei døde, seier Berlins antisemittismekommissær Samuel Salzborn og ber om at mannen blir gravlagd ein annan stad.

Politiet var til stades under gravferda der fleire tital tilhengjarar av nynazisten og holocaustfornektaren deltok, og ein mann som høyrer til den nynazistiske organisasjonen Reichsbürger, vart arrestert.

