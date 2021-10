Jakta på ein afrikansk mRNA-vaksine i gang

utenriks

Afrika er det minst vaksinerte kontinentet i verda. Medan rikare land er i gang med ein tredje dose, hadde berre 15 av 54 afrikanske land nådd ei vaksinegrad på 10 prosent i starten av oktober, viste tal frå Verdshelseorganisasjonen WHO.

Samtidig hadde nesten 90 prosent av alle høginntektsland nådde det målet. Meir enn ti månader etter at den første vaksinedosen vart sett i Afrika, er berre om lag fem prosent av afrikanarar i målgruppene vorte vaksinerte.

Cape Town-baserte Afrigen Biologics and Vaccines leier eit pilotprosjekt støtta av WHO og Covax-samarbeidet for å utvikle ein afrikansk vaksine. Moderna-vaksinen skal justerast for å passe betre i fattigare land med eit varmare klima.

Bitter lekse

Målet er å skape ein vaksine som ikkje må lagrast i superkalde temperaturar heile tida. Det kravet gjer det vanskeleg å bruke mRNA-vaksinane, som har vist seg å fungere best mot viruset, fleire stader i Afrika.

– Den bitre leksa vi har lært i denne pandemien, er korleis Afrika var nesten heilt avhengig av vaksinar produsert utanfor kontinentet, seier Richard Mihigo, WHOs vaksinekoordinator i Afrika.

Arbeidet med den afrikanske mRNA-vaksinen starta for tre månader sidan. Det går føre seg forhandlingar med Moderna om å få lisens på vaksinen deira, for deretter å justere han.

22 forskarar er med på laget som jobbar med å utvikle vaksinen.

Afrigen-direktør Petro Terreblanche seier at dei vil skape ein vaksine som kan distribuerast i temperaturar som passar til afrikanske forhold.

– Den vil bli utvikla for å gi maks vern mot variantane som er relevante i område der stadig nye variantar dukkar opp, seier Terreblanche.

Andregenerasjon

Ei større vaksinedekning i Afrika vil ikkje berre verne befolkninga til kontinentet, men også hjelpe verda med å komme ut av koronapandemien. Fleire har påpeika at han ikkje er over før alle land har fått nok vaksinar.

Det er òg frykt for at det blir utvikla nye virusvariantar som vaksinane ikkje fungerer like bra mot. Jo meir smitte som er i verda, jo større er faren for det.

Vaksinen som blir utvikla i Afrika, vil bli ein såkalla andregenerasjons vaksine, som kan gi betre vern enn vaksinane vi har nytta i Vesten.

– Den kjem ikkje til å bli ein kopi av Moderna-vaksinen, seier Martin Friede i WHOs avdeling for vaksineforsking.

Planen er at ein prototype kan gå inn i kliniske testar innan eitt år. Viss dei testane viser at vaksinen er trygg og effektiv, kan han produserast av Biovac. Det er den einaste sørafrikanske vaksineprodusenten no.

Afrigen vil deretter gi opplæring til andre land på kontinentet, og gi lisensar til fattigare land.

Lærer mRNA

Den internasjonale organisasjonen Medicines Patent Pool leier forhandlingane med Moderna om å gi den afrikanske produsenten tilgang på vaksinen deira.

Førebels har Afrigen starta ei omvend utvikling, der dei tek frå kvarandre Moderna-vaksinen for å sjå korleis den verkar.

– Dette blir kalla forsking og utvikling, og er ikkje eit brot på åndsretten. I den prosessen lærer vi korleis du kan lage mRNA og produsere det på eit nivå som kan brukast til kliniske forsøk, seier Afrigen-direktør Caryn Fenner.

Moderna har elles varsla at dei vil opprette eigen produksjon av vaksinar i Afrika av 500 millionar dosar i året.

Johnson & Johnson har allereie produksjonsfasilitetar i Sør-Afrika, medan Pfizer-Biontech har innleidd eit samarbeid med Biovac frå og med neste år.

– Afrika må dei neste 20 åra bli sjølvforsynt med vaksinar, slår Friede i WHO fast.

(©NPK)