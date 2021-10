Israels og Emiratas utanriksministrar besøkjer Washington

utenriks

Israels utanriksminister Yair Lapid og Emiratas utanriksminister Abdullah bin Zayed Al-Nahyan skal ha separate møte med den amerikanske utanriksministeren.

Avtalen om normalisering mellom dei to landa var eit resultat av tidlegare president Donald Trumps såkalla Abraham-avtale, der også Bahrain og Marokko, mot løfte om amerikansk støtte, gjekk med på å anerkjenne Israel og normalisere forholdet til landet.

Som takk for at dei gjekk med på avtalen selde USA avanserte kampfly til Emirata og anerkjende Marokkos kontroversielle krav på Vest-Sahara.

Sluttar opp om avtalen

President Joe Biden har ikkje gått tilbake på dette, men sluttar opp om avtalen som har hausta kritikk, ikkje minst frå palestinsk side.

Trump kutta òg all bistand til palestinarane, flytta USAs ambassade til Jerusalem, anerkjende Israels okkupasjon av Golanhøgdene og slo fast at USA ikkje lenger reknar busetjingane på den okkuperte Vestbreidda for å vere ulovlege.

Tostatsløysing

Biden har teke opp att bistanden og held fast på at palestinarane har rett til sin eigen stat, men har elles ikkje omgjord Israel-politikken til forgjengaren.

I forkant av møtet på onsdag i Washington understreka ein høgtståande talsmann i amerikansk UD at Abraham-avtalen «kan bidra til eit fredelegare og meir velståande Midtausten».

– Han er inga erstatning for ein tostatsavtale. Vi håpar normaliseringa kan utnyttast for å skape framgang i forholdet mellom Israel og Palestina, sa talsmannen.

