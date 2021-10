Håpar på konkrete tiltak i kampen mot antisemittisme

utenriks

Utsendingar og organisasjonar frå heile verda var samla i Malmö onsdag.

– Ein stor dag. Dette er òg personleg viktig for meg, sa statsminister Stefan Löfven då han opna Forum on holocaust Remembrance and Combating Antisemitism (React).

– Vi må aldri gløyme holocaust, understreka den svenske statsministeren, som gav uttrykk for håp om at konferansen i Malmö vil resultere i konkrete tiltak for å kjempe mot rasisme og antisemittisme.

– Verda over opplever vi antisemittisme, og sidan 2019 har vi sett at ho aukar. Vi må gjere det vi kan for å kjempe mot dette, og det er derfor vi er her, sa Löfven.

– Må stoppe netthat

Malmö-konferansen tek for seg fire tema: Minnet om holocaust, opplæring om holocaust, antisemittisme i sosiale medium, og kamp mot antisemittisme og andre formar for rasisme.

Frankrikes president Emmanuel Macron heldt ein førehandsinnspelt tale. Han sa at netthatet må stoppast, men understreka òg alles ansvar, ikkje berre sosiale mediegigantane, for historia og framtida.

– Vi må bere minne som aldri må gløymast, sa Macron.

USA lovar pengar

Fleire understreka at det er viktig å lære dei unge historia.

– Mange unge manglar til og med grunnleggjande kunnskap om holocaust, understreka FNs generalsekretær António Guterres i ein førehandsinnspelt tale.

– Vi må reflektere, lære, undervise og handle, la han til.

USAs utanriksminister Antony Blinken understreka dei same poenga. Han lova òg å investere pengar for å løyse problem rundt falsk informasjon og fornekting av holocaust.

– USA lovar no å løyve ein million dollar (nesten ni millionar kroner) til å kjempe mot netthat i Midtausten og Nord-Afrika. Ein tilsvarande sum vil òg bli investert for å stoppe fornekting av holocaust i Sentral-Europa, sa han.

(©NPK)