Dansk skulptur skaper kontrovers i Hongkong

utenriks

Den åtte meter høge skulpturen «Pillar of Shame» har stått inne på området til University of Hongkong sidan 1997 og er eit monument over massakren på Himmelfredsplassen i Beijing i 1989.

Men førre veke vedtok universitetsleiinga å fjerne skulpturen etter råd frå eit advokatfirma, truleg som følgje av at styresmaktene i Hongkong slår hardt ned på politiske dissidentar.

Koparskulpturen «Pillar of Shame» viser 50 plaga, lidande ansikt. Bilethoggaren Jens Galschiøt har no hyra ein advokat for å få sikra at statuen blir trygt transportert tilbake til Danmark. Han seier han hadde føretrekt at skulpturen hadde vorte verande i Hongkong.

At kunstverket er fjerna, har ført til mange reaksjonar, ikkje minst i Danmark. Jens Galschiøt får støtte frå fleire danske politikarar som krev at utanriksminister Jeppe Kofod må kalle den kinesiske ambassadøren til Kina inn på teppet.

(©NPK)