«Social Security» blir auka med nesten 6 prosent

Auken blir i gjennomsnitt på 92 dollar i månaden, ifølgje utrekningar frå Social Security-administrasjonen. Dermed blir gjennomsnittleg pensjon på 1.657 dollar i månaden, eller 2.753 dollar for par.

Det er plutseleg auka inflasjon som ligg bak den merkbare oppjusteringa. I dei siste ti åra er pensjonsytingane indeksregulerte med berre 1,65 prosent i året.

Auken gjeld hushalda til rundt 20 prosent av amerikanarane. Det inkluderer funksjonshemma veteranar og pensjonerte statstilsette, til saman 70 millionar menneske,

Politikarane seier at den årlege indeksreguleringa, som går under namnet COLA, var laga for å verne mottakarane mot tap av kjøpekraft, ikkje for å gi dei ein «lønnsauke».

