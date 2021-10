Texas' guvernør forbyr vaksinekrav

utenriks

Abbott oppmodar samtidig folkevalde i delstaten til å vedta eit liknande forbod gjennom ei ny lov.

Avgjerda til den republikanske guvernøren finn stad etter at president Joe Bidens administrasjon har utskrive reglar som krev at arbeidsgivarar med meir enn 100 tilsette, må krevje at dei tilsette er koronavaksinerte, eller gjennomgå vekevis koronatesting.

– Inga verksemd i Texas kan tvinge nokon til å ta koronavaksine, slår Abbott fast i ordren. Han understrekar at han oppmodar folk sterkt til å vaksinere seg men at det alltid må vere frivillig.

Delstaten Montana har allereie vedteke ei lov som hindrar arbeidsgivarar å krevje at tilsette blir vaksinerte mot koronavirus.

