Taliban slår hardt ned på narkotikabruk

Når nattemørket fell over Kabul, byrjar Taliban-soldatane jakta. Under bruer, i søppelfylte smug og forlatne bygningar plukkar dei opp heroin- og metamfetaminbrukarar og tek dei med til rehabiliteringssenter.

Brukarane får eit enkelt val: Om dei ikkje går med på avvenning, blir dei banka opp.

FNs kontor for kamp mot narkotika og kriminalitet (UNODC) konkluderte alt i 2010 med at 1 million afghanarar i alderen 15 til 64 år, 8 prosent av befolkninga, var brukarar av heroin og metamfetamin.

Få dagar etter at dei tok Kabul, varsla Taliban-leiinga at dei ville slå ned på narkotikaproduksjon og bruk. Rehabiliteringssenter og andre helseinstitusjonar fekk klar beskjed om kva dei kunne vente.

Somme legar støttar dei hardhendte metodane, andre påpeikar at mange av brukarane òg treng behandling for tunge, psykiske lidingar.

– Dette er ikkje lenger eit demokrati, det er eit diktatur. Bruk av makt er den einaste måten å behandle desse menneska på, meiner legen Fazalrabi Mayar.

Ein skamplett

Taliban ser på narkotikabruk som uislamsk og ein skamplett på det samfunnet dei ønskjer å skape. Dette synet blir delt av mange andre i det tradisjonelt konservative landet.

Tiår med krig, arbeidsløyse og svolt får likevel stadig fleire til å søkje trøyst i rus, og mange fattigbønder ser få andre moglegheiter til inntekt enn å dyrke opiumsvalmuar. Taliban står derfor overfor ei vanskeleg oppgåve.

Narkotikaøkonomien gjennomsyrar store delar av det afghanske samfunnet, omverda har vendt landet ryggen etter Talibans maktovertaking og ein omfattande humanitær katastrofe truar.

Afghanistan har lenge vore avhengig av økonomisk bistand, og utanlandske givarar har bidrege med rundt 75 prosent av statsbudsjettet. No er pengekrana skrudd igjen.

Omverda nøler

Dei nye makthavarane håpar på politisk anerkjenning, men omverda nøler. Sist Taliban styrte var Afghanistan prega av brutal kvinneundertrykking og andre grove brot på menneskerettane. Vestlege leiarar understrekar no at Taliban vil bli vurdert ut frå kva dei gjer, ikkje kva dei seier at dei vil gjere.

Afghanske middel i utlandet blir derfor halde tilbake, statskassa er tom, offentleg tilsette har ikkje fått lønn på fleire månader og offentlege tenester stansar opp.

Alvorleg tørke har samtidig ramma matproduksjonen, koronapandemien herjar og vinteren er berre veker unna.

Skattlegging

Utan bistand frå omverda, er Taliban heilt avhengige av å hente inntekter frå skatt og toll.

David Mansfield, ein leiande britisk ekspert på afghansk narkotikatrafikk, knytt til den britiske tankesmia Overseas Development Institute (ODI), anslår at Taliban innkasserte rundt 20 millionar dollar, 170 millionar kroner, gjennom skattlegging av opiumsbønder, heroinlaboratorium og narkotikasendingar i fjor.

Hovuddelen av inntektene til opprørarane kom likevel frå skattlegging av lovlege varer, påpeikar han.

– Narkotika har ikkje utgjort ein betydeleg del av finansieringa av Taliban, slik mange har hevda, sa Mansfield tidlegare i år til Financial Times.

Fekk slutt på dyrkinga

Då Taliban førre gong hadde makta i Kabul, fekk dei ifølgje FN nesten slutt på opiumsdyrkinga i landet, offisielt fordi det var uislamsk, men vel så mykje i eit forsøk på å vinne venner i Vesten.

I åra sidan har opiumsvalmuane blomstra og Afghanistan igjen innteke posisjonen som den største heroinprodusenten i verda. Det har skjedd sjølv om USA og vestlege allierte i åra 2002 til 2017 brukte nærare 80 milliardar kroner på tiltak som var meint å kjempe mot narkotikaproduksjon.

Brutale metodar

Også i åra med vestlege styrkar i landet, jakta afghansk politi til tider på brukarar. Taliban er likevel langt meir brutale og effektive.

Brukarar blir slått, får hendene bunde og blir deretter tvinga med til rehabiliteringssenter. Taliban-soldaten Qari Fedayee forsvarar metodane.

– Dei er våre landsmenn, dei er familie og dei er inst inne gode menneske, seier han.

– Med Guds hjelp vil dei få god pleie og bli kurerte på sjukehuset, seier han.

Opp i røyk

Under ein av aksjonane i Kabul vart minst 150 narkotikabrukarar arresterte. Først vart dei tekne med til ein politistasjon der dei vart fråtekne narkotika og det vesle dei måtte ha av eigedelar. Deretter måtte dei sjå på når alt gjekk opp i røyk.

Ved midnatt vart mennene køyrde til Avicenna-sjukehuset i utkanten av Kabul, som ein gong låg på den amerikanske militærbasen Camp Phoenix. Sidan 2016 har dette vore dei største rehabiliteringssentera til den afghanske hovudstaden med plass til opptil 1.000 pasientar.

På sjukehuset blir mennene avkledde, barberte på hovudet og dusja. Deretter ventar eit 45 dagar langt behandlingsprogram, fortel psykiateren Wahedullah Koshan.

– Berre byrjinga

For mange av brukarane blir det svært vonde dagar, for sjukehuset manglar metadon og andre legemiddel som kan døyve smertene. Dei tilsette har heller ikkje fått lønn sidan juli, men møter framleis opp.

Pasientane klagar over at dei får for lite mat, men det er ifølgje sjukehusleiinga ein del av behandlingsopplegget.

– Dette er berre byrjinga. Seinare kjem vi òg til å gå etter bøndene som dyrkar opiumsvalmuar, og dei vil bli straffa i samsvar med islamsk sharialov, seier Taliban-offiseren Qari Ghafoor.

Mansfield konstaterer at historia gjentek seg, men at det på 1990-talet ikkje fanst rehabiliteringssenter i Afghanistan.

– Den gong tvinga dei brukarane til å stå i iskalde bekker og elvar i den trua at dei ville bli reinsa, seier han.

