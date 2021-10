G20 gir FN mandat til å koordinere nødhjelp til Afghanistan

utenriks

Draghi er vertskap for eit ekstraordinært G20-toppmøte der temaet er den veksande humanitære krisa i det krigsherja landet.

Det skal ha vore brei semje om grepet. I tillegg seier alle leiarar at Taliban må anerkjenne menneskerettane, særleg kvinners rettar, og ikkje bli ei sikker hamn for terroristar.

– Vi må ikkje tilbake dit vi var for 20 år sidan, seier Draghi.

Han la til at han er glad for at dei viktigaste avgjerdstakarane i verda var samde om Afghanistan for første gong.

– Multilateralisme er på veg tilbake. Det blir vanskeleg, men han er på veg tilbake, seier Draghi.

