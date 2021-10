FN gir Somalia mesteparten av havområde Kenya har gjort krav på

utenriks

Retten til havområda har vore gjenstand for ein bitter konflikt mellom dei to nabolanda, som har kjempa i rettsvesenet. Det er grunn til å tru at området er rikt på olje og gass.

FN-domstolen slår fast at landa ikkje har evna å semjast om ei maritim grense, og trekkjer sjølv ei ny grense. Den ligg mykje nærare kravet til Somalia, men Kenya får behalde ein liten del av havområdet.

Domstolen slår fast at Somalias mangeårige borgarkrig har påverka evna landet har til å halde retten sin i havområdet i hevd.

Avgjerda frå FN-domstolen er juridisk bindande, men retten har ingen sjanse til å handheve avgjerda. Kenya har allereie varsla at landet ikkje vil godta avgjerda og skulda domstolen for å vere partisk.

(©NPK)