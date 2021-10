EU innfører kraftige kvotekutt i Austersjøen – fiskarar fryktar for framtida

utenriks

Det slovenske formannskapen i EU stadfesta på Twitter tysdag at EU-landa har komme fram til ein avtale om fiskekvotar i Austersjøen. Forhandlingane har gått føre seg i lang tid.

Kvoten for torsk i Den vestlege Austersjøen blir kutta med 88 prosent neste år. Ifølgje avtalen kan det takast 489 tonn torsk i området. EU-kommisjonen ville gå lengre og kutte 92 prosent til 324 tonn torsk.

Sildekvoten blir halvert til 788 tonn sildar neste år i Den vestre Austersjøen. Også laksekvoten for det meste av Austersjøen blir sett markant ned med 32 prosent til 63.811 tonn.

– Katastrofe

Den danske fiskeriministeren, Rasmus Prehn (S), seier at han ikkje trur fiskarane blir glade for avtalen.

– Vi er samde om å ta dei nødvendige stega for å passe på fiskebestandane våre. Det blir markant lågare kvotar for torsk og sild. Kvotane er likevel ikkje så låge som EU-kommisjonen hadde lagt opp til, seier Prehn.

– Dette er ein katastrofe for tysk fiskeri, seier Christopher Zimmermann, som leiar Thünen-instituttet for baltisk sjøfiske og gir råd til EU.

Danske fiskeri fryktar konkursar.

– Det er eit slag i ansiktet for alle dei medlemmene våre som høyrer heime i Austersjøen. Dette trekkjer teppet heilt vekk under fiskeriet i området, seier Svend-Erik Andersen, leiar for Danmarks fiskeriforeining.

Takkar EU

Fleire miljøverngrupper takkar EU for kuttet, medan nokon meiner det kan vere for seint.

– Dette vil ikkje hindre kollapsen i det baltiske økosystemet, der ikoniske fiskestammar forsvinn framfor auga våre, seier Andrea Ripol i gruppa Seas at Risk til nyheitsbyrået AFP.

(©NPK)