Austerrike: Første arrestasjon i korrupsjonssak som felte Kurz

Den tilsette er ei kvinne som er mistenkt for å ha øydelagt bevis. Like før politiaksjonen førre veke skal ho ha sletta data frå harddisken på datamaskina si, skriv avisa Der Standard tysdag.

Politiet ønskjer ikkje å kommentere opplysningane.

Førre onsdag aksjonerte politiet mot fleire adresser knytte til det konservative regjeringspartiet ÖVP. Mistankane er retta mot Kurz og ni andre personar, og dessutan tre organisasjonar. Dei går ut på at partiet tok pengar frå finansdepartementet i perioden 2016–2018 for å betale for publisering av meiningsmålingar med politisk slagside som skulle bidra til positiv omtale av Kurz.

Pengane har truleg vorte betalte til tabloidavisa Österreich, som trykte meiningsmålingane.

Kurz vart i 2017 valt til ÖVPs partileiar, og same år vart han statsminister for første gong. Før dette var han utanriksminister.

Han gjekk av laurdag, få dagar før opposisjonen hadde planar om å fremje eit mistillitsforslag mot han. Sjølv held han fast på at han er uskuldig, og at skuldingane er falske.

Mediegruppa som eig tabloidavisa, har òg komme med ei fråsegn der det blir understreka at avisa ikkje har gjort noko gale i samband med publiseringa av meiningsmålingane.

