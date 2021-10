WHO ber om ambisiøse klimamål for å unngå helsekatastrofe

utenriks

– Forbrenninga av fossilt brensel drep oss, seier Verdshelseorganisasjonen (WHO) i ein stor rapport om klimaendringar og helse måndag.

Allereie ser ein helseskadar forårsaka av mellom anna forureining, hetebølgjer, forureining, skogbrannar og underernæring på grunn av avlingssvikt, påpeikar WHO.

WHO kjem no med ti tilrådingar der dei mellom anna krev betre livskvalitet i byane, prioritering av fotgjengarar, syklistar og brukarar av offentleg transport, og dessutan ein berekraftig landbruksøkonomi. Organisasjonen ber òg om eit skifte bort frå kolforbrenning til fornybar energi.

Ber om handling

Rapporten kjem i forkant av klimatoppmøtet COP26 i Skottland neste månad. WHO oppmodar alle leiarane som skal delta her, til å «avverge den forestående helsekatastrofen».

Forbetrar ein klimavernet vil det ha enorme positive effektar på helse, og ein kan spare store summar på å unngå sjukdom, ifølgje WHO.

Også eit ope brev som er basert på rapporten, er sendt til verdsleiarar. Det er signert av rundt 300 organisasjonar som representerer meir enn to tredelar av den globale helsearbeidsstyrken – 45 millionar menneske. Dei oppmodar verdsleiarar til å trappe opp kampen mot klimaendringane når dei møtest i Glasgow.

Kunne spart liv

Viss WHOs standardar for luftforureining hadde vorte overhalden, inkludert ein betydeleg reduksjon av klimagassutsleppa, kunne 80 prosent av dødsfalla forårsaka av luftforureining vore unngått, heiter det i rapporten.

Ifølgje organisasjonen forårsakar luftforureining åleine rundt 7 millionar for tidlege dødsfall kvart år. Det svarer til rundt 13 dødsfall kvart minutt. Derfor må landa i verda no handle for å spare liv, seier WHO.

Og det er rike land som må trå til mest. Rapporten fastslår at det er dei som blir mest ramma av klimaendringane, som er minst ansvarlege for dei. Rike land må derfor gi meir pengar til klimatilpassing i andre regionar i verda, meiner organisasjonen.

