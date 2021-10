USA og Taliban har halde møte

utenriks

Det opplyste det amerikanske utanriksdepartementet søndag.

Den amerikanske delegasjonen drog til Doha for å delta i møta laurdag og søndag. Formålet var å fokusere på bekymringar knytt til tryggleik og terrorisme, og trygg utreise for amerikanske statsborgarar, andre utanlandske borgarar og afghanarar som har jobba for USA, ifølgje talsmannen til departementet Ned Price.

Partane diskuterte òg «menneskerettar, blant anna meiningsfull deltaking av kvinner og jenter i alle deler av det afghanske samfunnet», seier han.

Samtalane var oppriktige og profesjonelle, ifølgje uttalen frå Washington. Den amerikanske delegasjonen gjentok samtidig overfor Taliban at Taliban skal dømmast ut frå handlingar, ikkje ord.

Taliban ønskjer å oppnå internasjonal anerkjenning, og dessutan hjelp for å unngå humanitær katastrofe etter at Taliban tok makta i Afghanistan i august i kjølvatnet av USAs styrkjeuttrekking.

(©NPK)